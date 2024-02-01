Илон Маск вышел из себя, когда судья лишил его 55 миллиардов долларов

12:21 2024-02-01
Илон Маск вышел из себя, когда судья лишил его 55 миллиардов долларов

Такая сумма была выплачена магнату в 2018 году, когда Tesla заключила с ним десятилетнее соглашение.

Суд штата Делавэр аннулировал гигантскую выплату генеральному директору Tesla Илону Маску в размере 55 миллиардов долларов. Иск в отношении миллиардера подали акционеры.

Судья Кэтлин Маккормик назвала щедрый компенсационный план миллиардера "непостижимой суммой". И подчеркнула, что это несправедливо по отношению к другим акционерам.

Это решение может заметно сократить чистый капитал некогда богатейшего человека в мире. И в итоге - оказать негативное влияние на другие его предприятия, включая SpaceX и X.

Выплата относится к 2018 году, когда Tesla заключила десятилетнее соглашение с Маском. В то время компания подсчитала, что пакет стоил около 2,284 миллиарда долларов, учитывая стоимость акций в 2018 году.

С тех пор у Tesla было несколько успешных лет, когда акции достигли рекордных высот в 2021 году. Масштабы пакета выплат сегодня зашкаливают. По данным Reuters, это крупнейший в своем роде пакет в истории корпораций США.

В настоящее время Forbes оценивает чистое состояние Маска в 183,4 миллиарда долларов, при этом 55,8 миллиарда долларов составляют около 30 процентов от этой суммы.

"Если решение останется в силе, это нанесет значительный ущерб его чистому капиталу", - заявил агентству Рейтер профессор права Калифорнийского университета в Беркли Адам Бадави.

Маск возмущен таким решением, и на своей платформе X (бывший Twitter) он написал:

Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр.

Эксперты ожидают, что он оспорит данное решение суда в скором времени.

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