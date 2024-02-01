Илон Маск вышел из себя, когда судья лишил его 55 миллиардов долларов

Суд штата Делавэр аннулировал гигантскую выплату генеральному директору Tesla Илону Маску в размере 55 миллиардов долларов. Иск в отношении миллиардера подали акционеры.
Судья Кэтлин Маккормик назвала щедрый компенсационный план миллиардера "непостижимой суммой". И подчеркнула, что это несправедливо по отношению к другим акционерам.
Это решение может заметно сократить чистый капитал некогда богатейшего человека в мире. И в итоге - оказать негативное влияние на другие его предприятия, включая SpaceX и X.
Выплата относится к 2018 году, когда Tesla заключила десятилетнее соглашение с Маском. В то время компания подсчитала, что пакет стоил около 2,284 миллиарда долларов, учитывая стоимость акций в 2018 году.
С тех пор у Tesla было несколько успешных лет, когда акции достигли рекордных высот в 2021 году. Масштабы пакета выплат сегодня зашкаливают. По данным Reuters, это крупнейший в своем роде пакет в истории корпораций США.
В настоящее время Forbes оценивает чистое состояние Маска в 183,4 миллиарда долларов, при этом 55,8 миллиарда долларов составляют около 30 процентов от этой суммы.
"Если решение останется в силе, это нанесет значительный ущерб его чистому капиталу", - заявил агентству Рейтер профессор права Калифорнийского университета в Беркли Адам Бадави.
Маск возмущен таким решением, и на своей платформе X (бывший Twitter) он написал:
Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр.
Эксперты ожидают, что он оспорит данное решение суда в скором времени.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__