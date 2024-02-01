В Иллинойсе представили идеально отреставрированный Chevrolet Chevelle

13:00 2024-02-01
В Иллинойсе представили идеально отреставрированный Chevrolet Chevelle

Данная модель является раритетной не только из-за года выпуска, но и из-за особой заводской модификации.

В американском Роузмонте штата Иллинойс стартовала выставка Muscle Cars и Corvette Nationals, на которой презентовали отреставрированный Chevrolet Chevelle 1969 года выпуска.

По внешнему виду бирюзового авто заметно, что его реставрацией занимался настоящий перфекционист, поскольку машина выглядит так, словно только что вышла из дилерского центра.

В 1969 году модель Chevrolet Chevelle SS 396 была выпущена в 86 307 экземплярах, однако особенностью отреставрированного авто является то, что он оснащён 375-сильным двигателем L78. Только 9 486 Chevrolet Chevelle SS 396, выпущенных в 1969 году, обладали таким движком, что делает эту модель крайне редкой.

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