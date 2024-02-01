Экс-боец UFC Пейдж Ванзант отказалась постричься коротко за $50 000

Пейдж Ванзант известна тем, что после ухода из UFC она завела аккаунт в OnlyFans, где за первый день заработала больше, чем за всю спортивную карьеру.

Один из подписчиков Ванзант в OnlyFans предложил девушке 50 тысяч долларов за то, чтобы она подстриглась коротко, однако она отказалась, сославшись на то, что решила отращивать волосы.

Напомним, что сотрудничество с OnlyFans в качестве автора контента для взрослых запрещено в Беларуси, поскольку это приравнивается к созданию и распространению порнографии.