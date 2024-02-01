Загадочный «преемник» Ferrari 812 должен выйти в 2024 году

В пресс-службе Ferrari уверяют, что условный "преемник" модели 812 находится на финальной стадии разработки, поэтому подробности о внешнем виде и "начинке" авто начинают просачиваться в прессу.
Известно, что новая модель Ferrari будет оснащена двигателем V12, который имеется у 812, Purosangue и Daytona SP3. Также автожурналисты выяснили, что у "преемника" Ferrari 812 длинный капот и широкие выхлопные трубы.
Именно в таком виде "преемник" 812-ой модели появляются на итальянских улицах: во время испытаний автомобиль облачён в своеобразный камуфляж, не позволяющий узнать о машине дополнительные подробности.
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