Загадочный «преемник» Ferrari 812 должен выйти в 2024 году

В пресс-службе Ferrari уверяют, что условный "преемник" модели 812 находится на финальной стадии разработки, поэтому подробности о внешнем виде и "начинке" авто начинают просачиваться в прессу.

Известно, что новая модель Ferrari будет оснащена двигателем V12, который имеется у 812, Purosangue и Daytona SP3. Также автожурналисты выяснили, что у "преемника" Ferrari 812 длинный капот и широкие выхлопные трубы.