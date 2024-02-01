Mercedes-AMG готовится представить первый электрокар в 2025 году

Дочернее подразделение Mercedes AMG уже обратилось за помощью к компаниям EQE и EQS, которые будут задействованы в разработке первого спортивного электрокара компании.

Электромобиль от Mercedes AMG будет оснащён поистине революционной технологией трансмиссии, разработанной в Великобритании лишь в 2021 году, что возможно сделает электрокар от Mercedes самым мощным авто в истории бренда.

Спортивный четырёхместный седан от Mercedes AMG должен выйти в 2025 году, а его внешний вид будет соответствовать технологии Vision, запатентованной компанией ранее.