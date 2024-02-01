В Чили грузовик на солнечных батареях смог заехать на высоту 3400 метров

Данный грузовик разработан швейцарской компанией Peak Evolution и создан на базе Aebi VT450. Представленная модель заводится двумя 120-киловаттными электродвигателями, которые подключены к аккумулятору EcoVolta.

Инновационный электромобиль на солнечных батареях смог самостоятельно подняться на высоту в почти 3,5 километров в чилийском Охос-дель-Саладо.

Очевидно, что при подъёме на такую большую высоту электрокар не имел возможности подзаряжаться от стационарных станций, рассчитывая лишь на солнечные батареи.