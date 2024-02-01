В Бразилии новый вид пауков назвали в честь гнома из «Властелина колец»

При обследовании пещеры Грута Натал в бразильском штате Баия был найден принципиально новый вид пауков, который получил название Гимли в честь гнома из франшизы "Властелин колец".

Гимли обладает 2-миллиметровым телом в форме песочных часов и относится к виду пещерных пауков Spaeleoleptes, которые всё ещё мало изучены.

Примечательно, что в 2015 году в бразильских пещерах был обнаружен ещё один вид пауков, которых также назвали в честь персонажа из "Властелина колец". Пауки получили название Смеагол, которого также называют Голлумом.