В Южной Африке лев проучил браконьеров, устроивших сафари

Южноафриканский зоозащитник Люсьен Бомон опубликовал видеозапись, сделанную браконьерами во время сафари в ЮАР. На видео показано, как вооружённые люди передвигаются на пикапе, пытаясь застрелить льва.

Гордый зверь не оценил попыток себя убить и грозно бросился на машину с браконьерами, заставив их в ужасе отступить. На том же ролике лев оборачивается, словно проверяя, уехали ли преступники.

По словам Бомона, данная видеозапись является отличным предостережением для тех, кто собирается устроить бессмысленную охоту на диких животных.