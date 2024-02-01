Эксперты бьют тревогу по поводу возможного развития отрасли по добыче ценных металлов со дна океанов

14:14 2024-02-01
Эксперты бьют тревогу по поводу возможного развития отрасли по добыче ценных металлов со дна океанов

Океанографы считают, что это уничтожает архитектуру, поддерживающую всю океаническую экосистему.

Новая отрасль может стать началом новой эры "золотой лихорадки", и многие эксперты обеспокоены потенциальным ущербом от нее для окружающей среды, пишет Уahoo.com.

Агентство Reuters заявило, что наши океаны изобилуют “камнями в форме картофеля”, известными как полиметаллические конкреции.

Они содержат металлы, используемые для производства литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, включая никель, кобальт, медь и марганец.

Учитывая, что добыча полезных ископаемых на суше является сильно загрязняющим процессом и спрос на них, по прогнозам, будет расти, некоторые полагают, что глубоководная добыча полезных ископаемых может стать ключом к переходу на экологически чистую энергию.

“Какие есть альтернативы, если мы не пойдем за этими металлами в океан? Единственная альтернатива - это больше добычи на суше и большее воздействие на чувствительные экосистемы, включая тропические леса”,

-сказал гендиректор глубоководной горнодобывающей компании The Metals Co Джерард Баррон.

Однако ученые и другие крупные компании выступили за временный запрет на глубоководную добычу полезных ископаемых из-за потенциальных негативных последствий.

По словам океанографа из Лаборатории океанологических наук Бигелоу Бета Оркатта, это уничтожает архитектуру, поддерживающую всю океаническую экосистему.

Он уточнил, что слой океанских отложений, который за 10 000 лет вырастает всего на один миллиметр и помогает впитывать углерод, способствующий потеплению планеты, может быть поврежден в процессе добычи полезных ископаемых.

Другие проблемы включают шумовое и световое загрязнение, последнее из которых привело к гибели морских птиц и представляет угрозу для морской флоры и фауны под водой.

Активисты призвали Международный орган по морскому дну полностью запретить глубоководную добычу полезных ископаемых.

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