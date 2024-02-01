В Тайланде навигатор завёл горе-водителя на подвесной мост

Застрявшую на мосту заметил местный житель Тайланда, который сразу же позвонил в спасательную службу. Также таец сделал фотографию авто, застрявшего в диковинном месте.

Женщину за рулём и её автомобиль оперативно эвакуировали с посте, предотвратив падение машины с внушительной высоты. Позднее водительница рассказала, каким образом она заехала на мост.

По словам девушки, на подвесном мосту она оказалась благодаря ошибке автомобильного навигатора. Впредь женщина пообещала больше доверять обычным бумажным картам.