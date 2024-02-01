Российские работодатели активно набирают мигрантов из Индии и КНДР

Рекрутинговые агентства России всё чаще набирают на работу мигрантов из Индии, Северной Кореи и Пакистана, поскольку в стране наблюдается дефицит мигрантов из ближнего зарубежья.

Известно, что такие работники не обходятся дешевле, чем мигранты из Средней Азии, поскольку на их отправку в Россию и последующее трудоустройство компания делает дополнительные затраты.

Кроме того, процесс трудоустройства в России для индийца, пакистанца или северокорейца может занимать до полугода, однако это не отпугивает работодателей.