В России впервые арестовали женщину за ЛГБТ-пропаганду

Девушку отправили под арест на пять суток после того, как в соцсетях завирусился видеоролик с её участием. На видео к девушке в кафе подходит мужчина, который настойчиво просит снять экстремистскую символику.

За одним столиком с женщиной сидел парень, на одежде которого был значок в цвета украинского флага. Разозлившийся автор видео сорвал значок в поддержку Украины.

30 ноября 2023 года Верховный суд России признал экстремистской организацией движение ЛГБТ. Арестованная на пять суток девушка стала первой представительницей женского пола, которая попала под статью о пропаганде ЛГБТ в России.