Стало известно, сколько чаевых россияне оставляют в кафе и ресторанах

По данным статистики, за 2023 год россияне оставили чаевые в кафе и ресторанах более двадцати миллионов раз. При этом в среднем они оставляли на чай официанту 358 рублей.

Также стали известна самая большая зарегистрированная сумма чаевых, оставленная российским официантам в 2023 году: какому-то сотруднику кафе посчастливилось получить за хороший сервис 119 тысяч рублей.

Разумеется, большинство случаев чаевых в России не попадают в общеизвестную статистику, поэтому в стране вполне могли быть случаи, когда официанту оставляли и больше 119 тысяч.