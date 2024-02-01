В Гродненском районе пьяный пенсионер ударил друга ножницами

16:53 2024-02-01
В Гродненском районе пьяный пенсионер ударил друга ножницами

В пылу спонтанного пьяного спора мужчина решил привести железный (и острый) аргумент

Двое жителей Гродненского районе 64 и 65 лет собрались за столом с алкоголем, продолжив возлияния до утра. К концу пьянки приятели неожиданно поссорились, после чего 64-летний пенсионер ударил товарища.

Задержанный утверждает, что был вынужден защищаться, поэтому ударил обидчика первым, что оказалось в руке: ножницами. Впрочем, на самозащиту это похоже мало, поскольку на теле мужчины обнаружили множество колотых ран.

Когда вооружённый ножницами мужчина понял, что натворил, то попытался вызвать скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию. Его внутренние органы повреждены, но он находится в стабильном состоянии.

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