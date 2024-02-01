Водителя автобуса, насмерть сбившего перехода в Гродно, посадили на 2,5 года

Трагедия случилась 4 октября 2023 года, однако суд вынес приговор только сегодня. 1 февраля 2024 года судья поддержал просьбу гособвинения о лишении свободы 62-летнего водителя на 2,5 года.

Было доказано, что имеющий проблемы со зрением водитель городского автобуса превысил допустимую скорость. Также в тот день водитель не носил линзы или очки.

При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель не снизил скорость, а также не предоставил преимущество пешеходу, из-за чего последний погиб на месте.