Чем удивлял людей первый советский йог

Сам он себя величал «футуристом жизни» и первым йогом, но, по сути, был тем еще пройдохой. Гольцшмидт привлекал большое внимание на улицах любого города, где появлялся.

Он был огромный, привлекательный, мускулистый, без шапки в любую погоду, волосы посыпаны золотой пудрой, на руках – массивные браслеты.

Накануне революции и после он много путешествовал по России с лекциями и почти всегда собирал полные залы. При этом, как писали потом в газетах, зачастую нес бессвязную ахинею.

«Футурист жизни» был знаком с Маяковским, Есениным – да много с кем из творческой богемы.

Выступления его происходили примерно так: Гольцшмидт рассказывал публике, как важно вести здоровый образ жизни, не носить шапки и шубы даже в лютый мороз – закаляться.

Читал стихи, чужие и собственного сочинения (откровенно плохие). Под занавес на сцену выносили толстые доски, и Владимир ломал их себе об голову.

Еще он показывал дыхательные упражнения, поднимал тяжести, гнул предметы и заглатывал огромную печеную картошку целиком.

Публика была в восторге (хотя и критиков хватало). Йог Владимир в конце концов заявил, что перестал есть и питается праной.

Правда, скептики стали за ним следить и застукали в магазине за покупкой колбасы, потом чуть не побили. Однако не рискнули – больно уж крепким был эксцентричный лектор.

Весной 1918 года Гольцшмидт поставил памятник… самому себе напротив Большого театра. Суть поступка он объяснил в дрянных стишках.

Долго памятник не простоял – его повалили в тот же день.

Вскоре футуриста выслали из Москвы – за акцию «Долой стыд!», в рамках которой он гулял по улицам в костюме Адама.

Дальше Гольцшмидт много гастролировал по России и рассказывал, что «истина одна: жизнь человека на Земле – величайшая радость».

Самопровозглашенного первого российского и советского йога, культуриста и гипнотизера охотно приглашали в лучшие дома, а потом там… драгоценности пропадали.

Ничего не доказано, но жалобы были и у Владимира, даже однажды паспорт забирали до окончания следствия по делу о пропаже бриллиантовой броши.

Авантюрист Гольцшмидт уверял, что умеет гипнотизировать (даже животных!), на фото с курицей можно увидеть, как он пытается воздействовать на птицу взглядом.

На его выступлениях посетители могли купить фотокарточки с лектором, где он представал в разных ипостасях: силач, гипнотизер, актер (в 1917 году Владимир снялся в фильме «Княжна Лариса»).

Похоже, что кадр с курицей – один из таких снимков на продажу, который дошел до наших дней.