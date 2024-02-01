Red Bull выпустит гиперкар с мотором V10, выдающим до 14 500 об/мин

Ещё не вышедший гиперкар от Red Bull был некогда задуман Адрианом Ньюи, который является инженером легендарной Формулы-1. Недавно Ньюи поучаствовал в подкасте, где поделился информацией о долгожданной новинке.

По данным инженера, гиперкар получит название RB17 и составит достойную конкуренцию своим прототипам в лице Mercedes-AMG One и Aston Martin Valkyrie.

Известно, что гиперкар RB17 от Red Bull будет оснащён безнаддувным мотором V10, который способен выдавать внушительные 14 500 оборотов в минуту.