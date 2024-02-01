Уникальная задняя дверь Mazda Protege выставлена на аукцион за $200 000

23:53 2024-02-01
Уникальная задняя дверь Mazda Protege выставлена на аукцион за $200 000

Задняя дверь легендарной Mazda Protege, произведённой в конце девяностых, может уйти с молотка за рекордную сумму.

В качестве лота данная дверь была выставлена на аукционе Julien's Auctions, и владелец требует за товар не менее 200 тысяч долларов. Особенностью двери является оригинальность, подтверждающаяся заводской наклейкой Mazda на задней стороне окна.

Однако для стоимости в $200 тысяч этого недостаточно. На цену лота повлиял её внешний вид, а именно рисунок, нанесённый на саму дверь. Дело в том, что к ней приложил руку культовый уличный художник Бэнкси, известный как своими работами, так и своей непроницаемой анонимностью.

На передней части двери небезызвестный Бэнкси изобразил мужчину, который устремляет свой взор далеко в небо. Сам рисунок выполнен в минималистичных чёрно-белых тонах и является настоящим произведением искусства.

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