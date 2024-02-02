В 2023 году только 0,92 процента продаж Toyota пришлось на электромобили

Говоря о Toyota, эксперты в области автомобилей и рядовые водители сходятся в одном: японцы сильно опоздали с заходом на рынок электрокаров. Об этом говорит и статистика продаж компании, поскольку в минувшем году менее процента продаж Toyota пришлось на электромобили.

При этом в 2023 году Toyota и все её дочерние предприятия в общей сложности продали 11 233 039 экземпляров авто, из них электрокаров лишь 104 018.

Интересен тот факт, что не так давно председатель правления Toyota Акио Тойода заявил о неверии в будущее электромобилей, заверив, что в перспективе лишь 30 процентов авторынка будет приходиться на них.