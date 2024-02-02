В США неожиданно началась эпидемия сифилиса

Впервые за семьдесят лет в Соединённых Штатах выявили рекордный всплеск заболеваемости сифилисом: в 2022 году данную болезнь диагностировали у более чем 207 тысяч американцев.

В последний раз похожие показатели регистрировали в США ещё в далёком 1950 году, когда сифилис выявили у 217 тысяч американцев. Для сравнения: в 2000 году в США зарегистрировали только около 36 тысяч случаев заражения сифилисом.

Врачи-эпидемиологи предполагают, что резкий рост распространения сифилиса среди американцев напрямую взаимосвязан с употреблением наркотиков и незащищённым сексом.