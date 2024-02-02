Розовый снег на улицах Москвы оказался делом рук догхантеров

Чаще всего розовый снег стали замечать жители московских Измайлово и Пресны, а одна из местных владелиц собак рассказала, что её питомцу стало плохо после того, как он понюхал такое розовое пятно.

Пёс стал вялым и апатичным, ему было тяжело стоять, и несколько раз собаку даже стошнило. Впоследствии выяснилось, что розовый снег появляется не случайно и смертельно опасен для животных.

Дело в том, что снег становится розовым при контакте с таблетками, предназначенными для лечение туберкулёза. Ненавидящие собак догхантеры добавляют такие таблетки в еду, разбрасывая её по улицам.