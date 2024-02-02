Семикратный чемпион «Формулы-1» переходит из Mercedes в Ferrari

Льюис Хэмилтон сообщил, что после завершения сезона "Формулы-1" 2024 он покинет немецкий Mercedes, начав сотрудничество с итальянским Ferrari. При этом Хэмилтон утверждает, что решение об уходе из Mercedes является тяжелейшим в его жизни.

В пресс-службе Ferrari пояснили, что Льюис Хэмилтон и бренд подписали долгосрочный контракт, а напарником Хэмилтона отныне будет Шарль Леклер.

Льюису Хэмилтону 39 лет, и он является единственным человеком, кто повторил рекорд легендарного Михаэля Шумахера, выигравшего "Формулу-1" семь раз.