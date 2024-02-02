Чем знамениты «подземные» храмы Лалибела в Эфиопии

01:36 2024-02-02
Чем знамениты «подземные» храмы Лалибела в Эфиопии

Лалибела — небольшой древний город, основанный в 12 веке н. э. в центральной части горной цепи Ласта.

Вначале он назывался Роха, а позже был назван по имени самого значительного императора династии Загуэ царя Лалибела.

В настоящее время в Лалибеле сохранилось большинство архитектурных памятников средневековой Эфиопии.

Именно поэтому этот город признан ассоциацией ЮНЕСКО восьмым чудом света и символом христианской религии, широко распространенной в стране.

Основной достопримечательностью Лалибелы является комплекс церквей, которые возводились прямо внутри скал.

По мнению историков, 11 подземных храмов были высечены в вулканическом туфе в конце 12 века н. э. в период правления вышеупомянутого императора Лалибелы.

На их создание ушло примерно 23 года!

Согласно местным преданиям, до восшествия на престол император Лалибела находился в Иерусалиме.

Там он был вознесен на небо, увидел небесные храмы и получил задание (или захотел сам) создать их копии.

У него бывали видения, и одно из них - о путешествии в Иерусалим.

По легенде, он решил создать свой собственный священный город в уединенных горах.

Страна эта была христианской, причем приняли Крест эфиопы раньше многих – еще в начале IV века.

Тогда в Римской империи еще вовсю славили Юпитера Всеблагого Величайшего и других старых богов.

Сегодня о той, древней Эфиопии, об императоре Лалибэле напоминают уникальные церкви, которые называют восьмым чудом света.

И неспроста, потому что похожи они на творения рук древней исчезнувшей цивилизации.

Эти церкви не построены по кирпичику, а буквально высечены в толще красного вулканического туфа.

Причем находятся храмы, как правило, ниже уровня земли, на глубине 10-12 метров, и попасть в них можно лишь по узкому тоннелю.

"По-моему, во всем мире нет ничего подобного, не существует таких искусно вырезанных из живого камня церквей", - писал в XV веке посетивший Эфиопию португальский миссионерФрансишку Альвареш.

И добавлял чуть ниже: "Пожалуй, я больше не буду говорить об этих впечатляющих зданиях, потому что уверен - многие мне не поверят и подумают, что я преувеличил".

Альвареш и правда больше не писал, зато оставил несколько рисунков, которые наверняка поразили воображение его современников.

Технология возведения церквей доподлинно неизвестна.

Предполагается, что в толще вулканической породы вырубался вместительный колодец, в центре которого оставалась скала.

Шаг за шагом эта скала превращалась в храм, имеющий форму креста: в ней прорубались залы, коридоры, окна.

Затем мастера приступали к наведению красоты: украшали стены замысловатой резьбой, декорировали внутренние помещения.

Город на севере Эфиопии, где находится в общей сложности 11 скальных церквей, носит имя древнего эфиопского императора – Лалибэлы.

Историки предполагают, что большая часть храмов была создана во время его правления.

Считается, что после того, как Саладин в 1187 году отобрал у крестоносцев Иерусалим и паломничество к святым местам стало делом очень сложным и опасным, Лалибэла затеял масштабный проект создания собственного Иерусалима.

Историки определили, что большая часть скальных храмов датируется XIII веком.

Окончились работы, по всей видимости, через несколько десятилетий после того, как умер Лалибэла. Всей красоты император так и не увидел.

Однако есть нюанс. Как минимум, три храма из 11 (кстати, наименее презентабельные и впечатляющие) построены приблизительно за 500 лет до того, как Лалибэла пришел к власти.

Такова, например, скромная по масштабам и по убранству и к тому же сильно разрушенная церковь святого Меркурия (Бьет Меркореос).

До того как стать храмом, она, видимо, была то ли казармой, то ли крепостью.

Это позволяет осторожно предположить, что император Лалибэла лишь продолжил грандиозное начинание своих предков, правда, у него получилось довести его до совершенства.

Показать следующие комментарии
Фото
Ангелина Крент
02:39

Ангелина Крент

Подобный ритуал в реальной жизни арабов встречается все реже и реже

Подобный ритуал в реальной жизни арабов встречается все реже и реже

Существует древняя традиция на свадьбу, выпускные или другие празднества, мужчины совершают ритуальные прыжки в виде танцев, при этом стреляя себе под ноги из огнестрельного оружия.
Андрей Ткачёв
00:50

Андрей Ткачёв

Белоруска выпила средство для борьбы с колорадским жуком и умерла

Белоруска выпила средство для борьбы с колорадским жуком и умерла

Жительница Глусского района скончалась после того, как выпила средство для борьбы с колорадскими жуками.
Андрей Ткачёв
00:40

Андрей Ткачёв

Семикратный чемпион «Формулы-1» переходит из Mercedes в Ferrari

Семикратный чемпион «Формулы-1» переходит из Mercedes в Ferrari

Британец Льюис Хэмилтон, 7 раз становившийся триумфатором "Формулы-1", объявил о завершении сотрудничества с Mercedes.
Андрей Ткачёв
00:30

Андрей Ткачёв

Розовый снег на улицах Москвы оказался делом рук догхантеров

Розовый снег на улицах Москвы оказался делом рук догхантеров

Москвичи массово сообщают о появлении розовых пятен на снегу, а собачники выяснили, что это такое.
Андрей Ткачёв
00:20

Андрей Ткачёв

В США неожиданно началась эпидемия сифилиса

В США неожиданно началась эпидемия сифилиса

Американские эпидемиологи зафиксировали резкий всплеск заболеваемости сифилисом в стране.
Андрей Ткачёв
00:14

Андрей Ткачёв

В Курчатове пьяный мужчина беспричинно ударил ребёнка и поплатился

В Курчатове пьяный мужчина беспричинно ударил ребёнка и поплатился

Явно перебравший с алкоголем россиянин напал на малолетнего ребёнка, однако его ждала мгновенная карма.
article_image 00:49

37-летняя модель, готовая дать фору молодым, Анна Ступак родилась в России, но сейчас живёт и работает в США

Она специализируется на демонстрации нижнего белья и купальников. Анна признаётся, что, несмотря на возраст, у модели полно поклонников гораздо моложе неё.

article_image 18:40

Зачем рассыпать соду на сиденья в автомобиле: хитрость опытных водителей

Опытные водители прибегают к необычному способу, чтобы избавиться от неприятных запахов в салоне своего автомобиля.

article_image 18:39

Италия хочет стать первой страной, запретившей выращиваемое мясо

Новое правительство Италии под руководством ультраправого лидера Джорджии Мелони подняло угрозу традиционным пищевым ценностям, предложив первый в мире национальный запрет на производство и продажу культивированного мяса.