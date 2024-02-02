Чем знамениты «подземные» храмы Лалибела в Эфиопии

Вначале он назывался Роха, а позже был назван по имени самого значительного императора династии Загуэ царя Лалибела.

В настоящее время в Лалибеле сохранилось большинство архитектурных памятников средневековой Эфиопии.

Именно поэтому этот город признан ассоциацией ЮНЕСКО восьмым чудом света и символом христианской религии, широко распространенной в стране.

Основной достопримечательностью Лалибелы является комплекс церквей, которые возводились прямо внутри скал.

По мнению историков, 11 подземных храмов были высечены в вулканическом туфе в конце 12 века н. э. в период правления вышеупомянутого императора Лалибелы.

На их создание ушло примерно 23 года!

Согласно местным преданиям, до восшествия на престол император Лалибела находился в Иерусалиме.

Там он был вознесен на небо, увидел небесные храмы и получил задание (или захотел сам) создать их копии.

У него бывали видения, и одно из них - о путешествии в Иерусалим.

По легенде, он решил создать свой собственный священный город в уединенных горах.

Страна эта была христианской, причем приняли Крест эфиопы раньше многих – еще в начале IV века.

Тогда в Римской империи еще вовсю славили Юпитера Всеблагого Величайшего и других старых богов.

Сегодня о той, древней Эфиопии, об императоре Лалибэле напоминают уникальные церкви, которые называют восьмым чудом света.

И неспроста, потому что похожи они на творения рук древней исчезнувшей цивилизации.

Эти церкви не построены по кирпичику, а буквально высечены в толще красного вулканического туфа.

Причем находятся храмы, как правило, ниже уровня земли, на глубине 10-12 метров, и попасть в них можно лишь по узкому тоннелю.

"По-моему, во всем мире нет ничего подобного, не существует таких искусно вырезанных из живого камня церквей", - писал в XV веке посетивший Эфиопию португальский миссионерФрансишку Альвареш.

И добавлял чуть ниже: "Пожалуй, я больше не буду говорить об этих впечатляющих зданиях, потому что уверен - многие мне не поверят и подумают, что я преувеличил".

Альвареш и правда больше не писал, зато оставил несколько рисунков, которые наверняка поразили воображение его современников.

Технология возведения церквей доподлинно неизвестна.

Предполагается, что в толще вулканической породы вырубался вместительный колодец, в центре которого оставалась скала.

Шаг за шагом эта скала превращалась в храм, имеющий форму креста: в ней прорубались залы, коридоры, окна.

Затем мастера приступали к наведению красоты: украшали стены замысловатой резьбой, декорировали внутренние помещения.

Город на севере Эфиопии, где находится в общей сложности 11 скальных церквей, носит имя древнего эфиопского императора – Лалибэлы.

Историки предполагают, что большая часть храмов была создана во время его правления.

Считается, что после того, как Саладин в 1187 году отобрал у крестоносцев Иерусалим и паломничество к святым местам стало делом очень сложным и опасным, Лалибэла затеял масштабный проект создания собственного Иерусалима.

Историки определили, что большая часть скальных храмов датируется XIII веком.

Окончились работы, по всей видимости, через несколько десятилетий после того, как умер Лалибэла. Всей красоты император так и не увидел.

Однако есть нюанс. Как минимум, три храма из 11 (кстати, наименее презентабельные и впечатляющие) построены приблизительно за 500 лет до того, как Лалибэла пришел к власти.

Такова, например, скромная по масштабам и по убранству и к тому же сильно разрушенная церковь святого Меркурия (Бьет Меркореос).

До того как стать храмом, она, видимо, была то ли казармой, то ли крепостью.

Это позволяет осторожно предположить, что император Лалибэла лишь продолжил грандиозное начинание своих предков, правда, у него получилось довести его до совершенства.