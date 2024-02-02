Подобный ритуал в реальной жизни арабов встречается все реже и реже

Надо отметить, что подобный ритуал в реальной жизни арабов встречается все меньше и меньше, в основном для привлечения туристов, посещающих Саудовскую Аравию. С этой целью устраиваются настоящие представления с участием нескольких мужчин. Для ритуальных танцев используются только старинные ружья, богато украшенные и инкрустированные вручную.

Человек стреляет себе под ноги в то время, как он танцует во время традиционной экскурсии в западном саудовском города Таиф, 8 августа 2015 года.

Многие мусульманские народы любят своё оружие, оно наделяется ими сакральным смыслом и своеобразным почитанием, независимо от страны проживания: Саудовская Аравия, Иордания, Египет, ОАЭ. Посмотреть на интересные национальные ритуалы арабов можно и в Египте.

Джезайлы - самодельные мушкеты, которые широко использовались во время англо-афганской войны в 1830-ых годах. В 2014 году во время ритуального танца один мужчина нечаянно застрелил другого. После инцидента танцы в стране были на время запрещены.

Но уже следующим летом постановление было отменено.