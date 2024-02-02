В аэропорту Колумбии задержали пассажирку с сотней редких ядовитых лягушек

09:22 2024-02-02
В аэропорту Колумбии задержали пассажирку с сотней редких ядовитых лягушек

Такие земноводные популярны среди коллекционеров экзотических животных и могут стоить на черном рынке до 1000 долларов за штуку.

Женщине предъявили обвинение в торговле дикими животными после того, как она была задержана при попытке переправить контрабандой более 100 редких и ядовитых лягушек из Колумбии в Бразилию, пишет New York Post.

Даму остановили в международном аэропорту Эльдорадо в Боготе, откуда та направлялась в Сан-Паулу через Панаму. В багаже пассажирки были найдены 130 лягушек-арлекинов, известных как ядовитые лягушки-дротики. Они были спрятаны в различных контейнерах из пленки.

Лягушки имеют яркий окрас, испещренный пятнами. Чаще всего они встречаются в Колумбии, а также других странах Центральной и Южной Америки. Их кожные железы вырабатывают чрезвычайно ядовитые выделения, предназначенные для уничтожения хищников - таких как птиц и других мелкие животные.

Командир полиции Боготы Хуан Карлос Аревало сообщил местным СМИ, что этот исчезающий вид пользуется спросом на международном рынке. Особенно популярны среди коллекционеров экзотических животных и могут стоить на черном рынке до 1000 долларов за штуку.

Женщине предъявлено обвинение в торговле дикими животными, ей грозит штраф в размере до 14 300 долларов за хранение лягушек.

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