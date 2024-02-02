В Германии нашли останки человека, перевернувшие представление о появлении Homo sapiens в Европе

09:36 2024-02-02
В Германии нашли останки человека, перевернувшие представление о появлении Homo sapiens в Европе

Они позволяют предположить, что человек разумный здесь появился не 45 000 лет назад, а намного раньше, и стал одной из причин вымирания неандертальцев.

Древние кости, найденные в пещере на севере Германии, доказывают то, о чем давно подозревали ученые: люди и наши двоюродные братья-неандертальцы тысячелетиями жили бок о бок в Северной Европе, сообщает Уahoo.com.

Они позволяют предположить, что Homo sapiens в Северной Европе появились не 45 000 лет назад, а намного раньше. Полученные данные также подтверждают, что вторжение человека стало причиной вымирания неандертальцев после их 500 000-летней гегемонии в Европе.

Эти кости были извлечены из пещеры в Германии (близ Раниса). По всей вероятности, стоянка Ранис редко посещалась людьми: большинство найденных там костей принадлежат медведям и гиенам.

12 из 13 останков человека. установили ученые, были родственниками женщины, которая жила 43 000 лет назад и чей череп был найден в пещере на территории нынешней Чехии.

Еще один фрагмент был родным человеку, чей скелет ранее обнаружили в Италии.

Андрей Ткачёв
13:19

Андрей Ткачёв

Россиянин напился, заехал в больницу на снегоходе через окно и погиб

Россиянин напился, заехал в больницу на снегоходе через окно и погиб

В селе Носок Красноярского края молодой парень погиб крайне нелепой смертью.
Светлана Игнатьева
13:12

Светлана Игнатьева

Во Франции нашли деревню и город, где живут самые счастливые люди

Во Франции нашли деревню и город, где живут самые счастливые люди

Рейтинг учитывает качество жизни, безопасность, здоровье, транспорт, торговлю и услуги, меры по защите окружающей среды.
Светлана Игнатьева
12:59

Светлана Игнатьева

В Китае казнили пару, глава которой выбросил с 15-этажа своих маленьких детей

В Китае казнили пару, глава которой выбросил с 15-этажа своих маленьких детей

Мужчина хотел избавиться от наследников, чтобы удовлетворить запросы своей новой избранницы.
Светлана Игнатьева
12:48

Светлана Игнатьева

Сэр Род Стюарт пришел в сетевой магазин Tesco и вызвал восторг покупателей

Сэр Род Стюарт пришел в сетевой магазин Tesco и вызвал восторг покупателей

Легенда британского рока таким образом отпраздновал выпуск его собственного бренда виски Wolfie's Whisky.
Светлана Игнатьева
11:44

Светлана Игнатьева

Французскую глубинку атакуют дикие кабаны

Французскую глубинку атакуют дикие кабаны

Группа диких животных свободно прогулялась по городу Кон-Кур-Сюр-Луар, ранив на своем пути жительницу.
Светлана Игнатьева
11:36

Светлана Игнатьева

Берлинская пивоварня сделала пародию на рекламу Кельвина Кляйне и получила мегаизвестность

Берлинская пивоварня сделала пародию на рекламу Кельвина Кляйне и получила мегаизвестность

Компания BRLO отправила собственную полуобнаженную модель на крыши немецкой столицы с бутылкой безалкогольного пива.
Светлана Игнатьева
11:19

Светлана Игнатьева

В Англии к владельцам собак гигантской породы американских булли предъявили особые требования

В Англии к владельцам собак гигантской породы американских булли предъявили особые требования

По статистике, из 10 смертельных нападений собак в Великобритании в течение 2022-го года в шести были замешаны гиганты булли.
article_image 12:03

Из-за мороза и ветра на ветках растений появились удивительные ледяные «цветы»

Чудом можно было полюбоваться на горе Цзиньфо (провинция Чунцин, Китай).

article_image 00:49

37-летняя модель, готовая дать фору молодым, Анна Ступак родилась в России, но сейчас живёт и работает в США

Она специализируется на демонстрации нижнего белья и купальников. Анна признаётся, что, несмотря на возраст, у модели полно поклонников гораздо моложе неё.

article_image 18:40

Зачем рассыпать соду на сиденья в автомобиле: хитрость опытных водителей

Опытные водители прибегают к необычному способу, чтобы избавиться от неприятных запахов в салоне своего автомобиля.