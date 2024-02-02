В Германии нашли останки человека, перевернувшие представление о появлении Homo sapiens в Европе

Древние кости, найденные в пещере на севере Германии, доказывают то, о чем давно подозревали ученые: люди и наши двоюродные братья-неандертальцы тысячелетиями жили бок о бок в Северной Европе, сообщает Уahoo.com.

Они позволяют предположить, что Homo sapiens в Северной Европе появились не 45 000 лет назад, а намного раньше. Полученные данные также подтверждают, что вторжение человека стало причиной вымирания неандертальцев после их 500 000-летней гегемонии в Европе.

Эти кости были извлечены из пещеры в Германии (близ Раниса). По всей вероятности, стоянка Ранис редко посещалась людьми: большинство найденных там костей принадлежат медведям и гиенам.

12 из 13 останков человека. установили ученые, были родственниками женщины, которая жила 43 000 лет назад и чей череп был найден в пещере на территории нынешней Чехии.

Еще один фрагмент был родным человеку, чей скелет ранее обнаружили в Италии.