Видео свадьбы 103-летнего индийца и 49-летней женщины стало вирусным

Вступившая в брак с разницей в возрасте в 54 года пара в Индии стала популярной в социальных сетях, пишет Уahoo.com.

103-летний Хабиб Назар в прошлом году связал себя узами брака с 49-летней Фироз Джахан на исламской свадебной церемонии в регионе Итвара в Бхопале в Индии. Но эта новость попала в газеты только сейчас - после того, как видео с их свадьбы стало вирусным.

По данным местных СМИ, Назар - из числа людей, которые активно участвовали в борьбе страны за независимость от британского правления. Этот брак для него третий.

“Мне 103 года, а моей жене 49. Я впервые женился на Нашике. После того, как она скончалась, я отправился в Лакхнау, чтобы снова связать себя узами брака. Моя вторая жена также ушла в мир иной. Я чувствовал себя одиноким. Поэтому я женился снова”, - рассказал он журналистам.

А Джахан вышла замуж во второй раз. По ее словам, она согласилась на брак, чтобы заботиться о борце за свободу. Брак пары вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях. Одни пожелали им счастья, а другие заявили, что "дедушка женился на внучке".