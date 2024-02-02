В Германии судят противника коронавируса, который присвоил себе пожертвования

Бывший ведущий представитель сообщества противников коронавируса и вакцинации в Германии должен предстать перед судом Геттингена. Его обвиняют в коммерческой измене и других преступлениях, сообщает Уahoo.com.

Адвокат Райнер Фуельмих обвиняется в том, что в качестве партнера фонда под названием организованного им "Комитета короны" использовал 700 000 евро в личных целях.

Основанный во время пандемии коронавируса 2020 года, фонд распространял вводящие в заблуждение заявления о заболевании и разработанных против него вакцинах.

Параллельно активисты проводили массовую кампанию по сбору пожертвований.

Согласно обвинению, 65-летний Фуельмих якобы заключил кредитные договоры с фондом Комитета короны в 2020 и 2021 годах и обеспечил перевод сумм в размере 200 000 евро и 500 000 евро на счет своей жены. Оба незаконно использовали полученные деньги в личных целях.

По данным прокуратуры, таким образом, три соучастника Комитета причинили ущерб на общую сумму 525 000 евро. По данным суда, ранее проживавший в Геттингене юрист также якобы обратился за неотложной помощью и в результате неправомерно получил 15 000 евро.