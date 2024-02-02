Психолог Готтман объяснил, какое поведение может разрушить любые отношения влюбленных

Психолог из США Джон Готтман удивил мир и коллег новым подходом к исследованию любви. Он объединил в своих исследованиях психологию и математику, которые помогли ему выяснить, какие пары остаются вместе, а какие разводятся.

Готтман считает, что счастье в любви предсказуемо. В большом эксперименте в Университете Индианы он собрал пары и заставил спорить в течение 15 минут. При этом он проводил измерения и анализировал гормональный баланс, жесты и мимику пар.

Затем он использовал специальную вычислительную процедуру, чтобы определить, какие пары и когда распадутся.

Результатом расчетов Готтмана являются четыре вида поведения, которые пары проявляют в ссоре и которые особенно вредны. По словам Готтмана, если проявятся все четыре типа поведения, можно предсказать, что 90 процентов пар расстанутся в течение пяти-шести лет.

Психолог называет такое поведение "всадниками апокалипсиса" в отношениях из-за их разрушительного воздействия. О чем идет речь?

Это касается критики и обвинений, которые заставляют партнера защищаться. Защита, по мнению эксперта, только поддерживает конфликт и создает конфронтационную ситуацию.

Негативно влияет на отношения и уход. Во многих взаимодействиях это является гарантией того, что другой человек взбесится. Отстранение символизирует незаинтересованность.

Также негативно отражается на отношениях презрение, когда человек закатывает глаза, смотрит на партнера высока или относится к нему несерьезно.

Психолог советует: чтобы избежать разрушительной динамики, нужно сделать передышку после атаки, прежде чем давать ответ. Лучше просто спросить, чего на самом деле хочет ваш партнер.

Если партнер отстраняется и перестает отвечать, это акт отчаяния. В такой ситуации, по мнению психолога, собеседник просто не знает, что делать дальше, или у него больше нет сил на ссору. Тогда лучше предложить собеседнику продолжить разговор позже.