В Англии к владельцам собак гигантской породы американских булли предъявили особые требования

11:19 2024-02-02
В Англии к владельцам собак гигантской породы американских булли предъявили особые требования

По статистике, из 10 смертельных нападений собак в Великобритании в течение 2022-го года в шести были замешаны гиганты булли.

Владельцев собак породы XL bully в Англии предупредили: с 1 февраля владение ими без сертификата будет считаться уголовным преступлением.

Общественность страны считает это “проблемой”, опасаясь, что найдутся те, кто не успеет выполнить данное требование. 

Новые правила, уточняет издание, запрещают разводить, продавать, рекламировать, обменивать, дарить, возвращать домой, бросать или позволять бродячим собакам-хулиганам XL бродяжничать в Англии и Уэльсе. Собак также необходимо держать на поводке и в наморднике в общественных местах.

Если у владельцев есть щенок, которому меньше года, его нужно кастрировать и предоставить подтверждающие документы.

Владельцам, которые не зарегистрируют своих собак, грозят судимость и неограниченный штраф. Их собака также может быть конфискована. Им дана возможность усыпить свою собаку ветеринаром, за это предоставлена компенсация в размере 200 фунтов.

Американский булли - относительно новая порода собак из США, первый официальный реестр пород которой ведет Американский клуб собаководства Булли (ABKC), основанный в 2004 году. 

Правительство Великобритании подсчитало, что в стране насчитывается около 10 000 собак такой породы, но благотворительная организация Blue Cross animal charity предположила, что их еще больше.

По статистике, из 10 смертельных нападений собак в Великобритании в течение 2022-го года в шести были замешаны XL bully, сообщает The Guardian. А с 2002 года эта порода ответственна за убийство по меньшей мере девяти англичан. 

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