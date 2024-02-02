Французскую глубинку атакуют дикие кабаны

Семь кабанов устроили бешеную гонку в центре города Кон-Кур-Сюр-Луар во Франции, сообщает газета Центра.

По словам местных жителей, которые стали свидетелями этой сцены, дикие кабаны сначала прошла мимо супермаркета Carrefour, а затем закончили свой путь во временном агентстве, расположенном напротив.

Чтобы поймать животных, жандармы и пожарные установили периметр безопасности. Незваные гости были усмирены и отправлены в лес.

Одна из горожанок при этом была ранена: кабаны укусили ее в икру, она доставлена в отделение неотложной помощи.

По данным местных СМИ, это не первый случай, когда дикие кабаны вторгаются в города Франции. Например, ранее около 30 кабанов напали на коммуну Семур-Ан-Осуа.

Причинами таких визитов лесных жителей в населенные пункты называют перенаселение диких кабанов и нехватку кормов в лесах.