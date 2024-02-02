Сэр Род Стюарт пришел в сетевой магазин Tesco и вызвал восторг покупателей

Покупатели Tesco в Бишопс-Стортфорде были ошеломлены, когда сэр Род Стюарт зашел в магазин. Легенда британского рока посетил его, чтобы отпраздновать выпуск собственного бренда виски Wolfie's Whisky, сообщает Уahoo.com.
Издание уточняет, что напиток продается более чем в 400 магазинах Tesco по всей Великобритании.
79-летний сэр Род, отец восьмерых детей, в магазине пообщался с фанатами и работниками и попозировал для фото.
Легендарный музыкант признался, что представить себе не мог, что будет заниматься чем-то, кроме музыки. Но шотландское виски его имени - дань его отцу и любви к Шотландии.
Покупатели были в восторге, когда звезда предложил им помощь в выборе напитка и расчете на кассе.
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