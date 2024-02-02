Во Франции нашли деревню и город, где живут самые счастливые люди

Ассоциация городов и деревень Франции ежегодно определяет лучший населенный пункт страны для жизни, сообщает Уahoo.com.

Классификация берет за основу почти 200 критериев и охватывает не менее 34 808 коммун Франции. Рейтинг учитывает качество жизни, безопасность, здоровье, транспорт, торговлю и услуги, меры по защите окружающей среды и так далее.

В итоге средневековый город Анже четвертый год подряд занимает первое место в рейтинге лучших городов Франции. А среди деревень лидирует коммуна Гетари в Стране Басков.

Жители этих населенных пунктов считают себя самыми счастливыми.