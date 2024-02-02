Россиянин напился, заехал в больницу на снегоходе через окно и погиб

22-летний житель посёлка Носок переборщил с алкогольными напитками, после чего решил покататься на снегоходе под покровом ночи. В какой-то момент снегоход протаранил окно больницы и оказался внутри здания.

Мужчина, въехавший в больницу на снегоходе через окно, погиб на месте от полученных травм. Теперь неясно, кто возместит ущерб пострадавшему медучреждению.

Родственники погибшего предполагают, что смертельное ДТП могло быть отнюдь не несчастным случаем, поскольку ранее парень пробовал покончить с собой.