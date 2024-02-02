Обновлённый пикап Toyota Hilux штурмует рынки Австралии

Внешне новый Toyota Hilux существенно изменился: у модели появился принципиально новый бампер с вставками по краям и обновлённая решётка радиатора.

На австралийском рынке Toyota Hilux ранее продавался с моторами двух вариаций: 4-цилиндровом бензиновым и таким же дизельным. Теперь к моторной гамме Hilux добавился ещё один вариант.

Речь идёт о мягкогибридной силовой установке с 2,8-литровым дизельным двигателем, способным развивать 204 лошадиных силы. Наличие электрической надстройки позволяет добавлять к отдаче мотора 16 лошадиных сил, экономя до 10% топлива.