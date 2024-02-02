Электромобили BMW iX2 и i5 обзавелись новыми двигателями

Когда седан BMW i5 впервые появился на европейском рынке, автоконцерн предложил данный электрокар в двух вариациях с разными электрическими силовыми установками, включая базовую и флагманскую. Теперь же появился третий вариант.

Обновлённый BMW i5 будет продаваться сразу с несколькими электромоторами, способными выдавать 394 лошадиных сил, разгоняясь с места до 100 км/час за 5,4 секунды.

Что касается BMW iX2, являющейся по классу кросс-купе, то её оснастят передним приводом с сохранением 204-сильного двигателя. Новая iX2 сможет разгоняться с места до сотни за 8,6 секунд, развивая максимальную скорость в 170 км/час.