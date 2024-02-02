Суд запретил корриду быков на площади Мехико, но сторонники шоу хотят оспорить это решение

Суд в Мексике временно приостановил корриду на площади Пласа-Мексико в столице страны. Как поясняет Уahoo.com, против крупнейшего корридного комплексе в мире выступила гражданская ассоциация "Из любви к быкам".

В итоге 4 и 5 февраля ранее запланированные корриды, на которые проданы почти все билеты, не состоятся.

Ранее мораторий на данное зрелище на площади Мехико был наложен с июня 2022 года по 6 декабря 2023 года, но позже Верховный суд Мексики его отменил.

Однако судья Сандра де Хесус Суньига вновь удовлетворила ходатайство о временном запрете на корриду.

Частные компании, которые организуют зрелище, подали апелляцию. Окончательно этот вопрос планируется решить во время следующих слушаний, которые пройдут 7 февраля.