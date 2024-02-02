В Колорадо раскрыли дело об убийстве женщины 50-летней давности

14:44 2024-02-02
В Колорадо раскрыли дело об убийстве женщины 50-летней давности

Тело американки Тери Беккер было найдено 6 декабря 1975 года. С тех пор долгие годы убийцу женщины разыскивали.

В 1975 году Тери Беккер ехала в Брайтон в гости к своему молодому человеку, а спустя два дня женщину обнаружили убитой. Тело женщины нашли проезжавшие мимо байкеры.

Судмедэксперты установили, что Беккер изнасиловали, а после этого девушку задушили. Найти убийцу удалось лишь спустя 48 лет благодаря ДНК-экспертизе, которая с тех пор далеко продвинулась.

Оказалось, что убийцей является Томас Мартин Эллиот — преступник-рецидивист, находившийся за решёткой большую часть своей жизни. В 1991 году в возрасте 40 лет Эллиот совершил самоубийство.

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