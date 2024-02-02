Грузовики «кошмарят» жителей культурного городка в Техасе

Особенностью маленького городка Глен-Роуз является тот факт, что в центре города расположено множество зданий, признанных культурным наследием: в городе множество магазинов, библиотек и кафе, построенных ещё в начале 20-го века.

Местные жители издавна привыкли, что в центре города спокойная и умиротворённая атмосфера поэтому пересечение Северо-Восточной Барнард-стрит и Элм-стрит воспринимается горожанами как тихая гавань.

Тем не менее, водители шумных большегрузов повадились регулярно проезжать через центр Глен-Роуз, заставив местных забыть о покое. Из-за этого мэр города даже отдал распоряжение о запрете проезда грузовиков через центральные улицы города.