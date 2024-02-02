Британская теледива Анна Уильямсон рассказала, что помогло ей пережить хронический стресс и панические атаки

16:12 2024-02-02
Британская теледива Анна Уильямсон рассказала, что помогло ей пережить хронический стресс и панические атаки

42–летняя знаменитость призналась, что избавилась от проблемы с помощью специалиста, курс лечения занял девять месяцев.

Телеведущая из Британии Анна Уильямсон открыто рассказала о проблемах с ментальным здоровьем и о том, как она справляется с паническими атаками, сообщает Уahoo.com.

42-летняя женщина призналась, что впервые испытала это чувство в 25 лет, когда работала вдали от дома в детском телешоу.

"Я проснулась от глубокого сна в 3 часа ночи, задыхаясь. Было такое чувство, будто кто-то дотянулся до моей груди когтистой рукой и сжимал ее кулаками, сжимая все сильнее и сильнее", - вспоминает знаменитость.

По словам Анны, это был один из худших моментов в ее жизни. Потом приступы стали повторяться - даже тогда, когда она была в своей квартире в Лондоне. Телеведущая, чтобы избавиться от страха, начала спать при включенном свете.

"В 2006 году никто не говорил о психическом здоровье, и я не решалась обсудить это с родными или друзьями. Но однажды доверилась маме, которая работала в частной больнице, знала психиатра-консультанта, который мог бы мне помочь", - поделилась журналистка.

Она рассказала, что курс лечения занял девять месяцев. Вместе со специалистом была установлена первопричина проблемы: тотальный контроль со стороны ее избранника-абъюзера, который командовал, что надеть, куда идти, с кем общаться и так далее.

Разговор с кем-то о том, через что она прошла, стал для звезды огромным поворотным моментом.

"Я научилась технике дыхания и отвлечения внимания, научилась не допускать катастроф и поздравляла себя, когда я справлялась с трудной ситуацией", - поделилась Анна.

Сегодня она ведет передачи на психологические темы и призывает зрителей не бояться озвучивать свои проблемы и обращаться к специалистам за помощью. 

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