В Британии женщину сбросили в мусоровоз и четыре раза утрамбовали

Англичанка из штата Нью-Гэмпшир получила серьезные травмы после того, как ее по ошибке бросили в кузов мусоровоза и четыре раза утрамбовали, пишет Уahoo.com.

Женщина оказалась внутри мусорного бака в Манчестере, когда его подобрал мусоровоз. Вместе с мусором ее сбросили в бункер в задней части автомобиля, и 4 раза уплотнили.

В конце концов ее заметил рабочий, который услышал крики и рассмотрел женщину на видеокамеру, установленную внутри автомобиля. Прибывшие на место ЧП спасатели достали пострадавшую с помощью носилок, спущенных в грузовик через крышу с помощью крана.

"Я никогда не видел ничего подобного", - рассказал начальник пожарной охраны Манчестера Райан Кэшин. Женщину доставили в больницу с серьезными травмами.