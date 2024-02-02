Калифорния уходит под воду из-за мощного шторма и ливней

Проливные дожди затопили дороги Калифорнии, а в горах скопилось много снега, и все это спровоцировало сильные водяные потоки.

Как уточняет Уahoo.com, шторм мощно прогулялся в южной и восточной частях штата, а также в районе залива Сан-Франциско, где приостановили движение канатной дороги. Вслед за ним пришел сильный ливень.

По словам синоптика Национальной метеорологической службы Боба Оравеца, "атмосферные реки" возникают перед холодными фронтами через Тихий океан:

Когда они взаимодействуют с рельефом Западного побережья, часто выпадают очень сильные дожди - как вдоль прибрежных хребтов, так и в глубине штата.

Жители Калифорнии, спасаясь от стихийных паводков, пытаются защитить свои дома и участки мешками с песком. У некоторых такие "ограды" сохранились от предыдущих потопов.

СМИ напоминают, что прошлой зимой Калифорния также пострадала от наводнений и шторма, обрушившегося на прибрежные населенные пункты. Большой урон нанесли и необычайно обильные снегопады. Из-за стихии тогда погибли 20 человек.