Новый король Малайзии имеет личную армию и 300 роскошных авто

Известно, что Малайзии действует единственная в мире ротационная монархия, которая предполагает, что каждые пять лет главой государства становится один из 9 наследников престола. Сейчас им стал 65-летний Ибрагим Искандар.

Известно, что состояние Искандара оценивают в пости 6 миллиардов долларов, а королевскому роду нового монарха принадлежит единственная в стране частная армия.

Кроме того, у Ибрагима Искандара есть коллекция личных самолётов и автопарк из более чем 300 ретро-автомобилей, один из которых некогда принадлежал Адольфу Гитлеру.