Новый король Малайзии имеет личную армию и 300 роскошных авто

17:26 2024-02-02
Новый король Малайзии имеет личную армию и 300 роскошных авто

Недавно избранный королём Малайзии Ибрагим Искандар считался богатейшим человеком страны ещё до своего восхождения на престол.

Известно, что Малайзии действует единственная в мире ротационная монархия, которая предполагает, что каждые пять лет главой государства становится один из 9 наследников престола. Сейчас им стал 65-летний Ибрагим Искандар.

Известно, что состояние Искандара оценивают в пости 6 миллиардов долларов, а королевскому роду нового монарха принадлежит единственная в стране частная армия.

Кроме того, у Ибрагима Искандара есть коллекция личных самолётов и автопарк из более чем 300 ретро-автомобилей, один из которых некогда принадлежал Адольфу Гитлеру.

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