На Пхукете пятеро россиян похитили и ограбили семейную пару из Беларуси

17:45 2024-02-02
На Пхукете пятеро россиян похитили и ограбили семейную пару из Беларуси

Группа злоумышленников затолкала белорусов в микроавтобус, после чего угрозами выбила из них деньги.

29 января около 10 часов утра пятеро граждан России подъехали на микроавтобусе Hundai к белорусской семейной паре, которая передвигалась на мотоцикле. Мужчину и женщину затолкали в автобус, после чего заставили их перевести на свой счёт более 900 000 долларов в криптовалюте.

Полиция Пхукета по горячим следам задержала всех пятерых злоумышленников: двоих обнаружили дома, ещё двоих в аэропорту, а пятого настигли в массажном салоне.

Именно любителя массажа полиция Пхукета считает организатором дерзкого ограбления белорусов. Характерно, что все задержанные отрицают свою вину.

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