Луи Кулон — уникальный дед, у которого в бороде жили кошки

Луи Кулон родился 26 февраля 1826 года в Ванденессе (Ньеве). Он работал чугунным формовщиком на фабрике Фори в Монлюсоне.
Вероятно, он имел бы вполне обыкновенную, ничем не примечательную жизнь, если бы не одна удивительная физиологическая особенность.
Уже в 12 лет мальчик был вынужден начать бриться и делать это довольно часто.
На самом деле щетина отрастала так быстро, что к 14 годам Кулон был обладателем 50-сантиметровой бороды.
Со временем Луи перестал так фанатично удалять растительность с лица, и борода невероятной длины стала лишь вопросом времени.
Короче, в итоге, человек 14 лет от роду "забил" на это дело и бороду стал отращивать.
Она доросла до длины в 330 см, а может, и больше: когда ее замеряли, в ней было именно столько.
Это измерение состоялось в мае 1904. Умер дед только в 1916, то есть, борода, видимо, за эти годы еще подросла.
В Книгу рекордов Гиннеса он не попал только по той причине, что тогда такие рекорды не фиксировались.
Тот, кто внесен в Книгу, имел бороду на 60 см меньше.
В общем, дед был легендарный, веселый, трудолюбивый, очень скромный и героический.
Еще он любил кошек, и они правда часто спали в его бороде, а кошки в бороде плохого человека ни за что спать не будут.
Книга рекордов Гиннеса была впервые опубликована в 1955 году, именно поэтому Луи не смог попасть в нее.
Если бы это все же случилось, то до сегодняшнего дня он оставался бы рекордсменом, достижение которого никто не переплюнул.
В номинации «обладатель самой длинной бороды» сейчас там записан человек, который и в подметки не годится Кулону.
Ведь его лицевая шевелюра на целый метр короче. Это священнослужитель сикхов Сарван Сингх. В его культуре запрещено стричь бороды.
Мужчины носят их, подвязав к подбородку или груди. И даже при том, что его растительности не касались ножницы, длина бороды Сингха составляет два метра тридцать семь сантиметров.
История говорит, что Луи Кулон, несмотря на свою популярность, оставался простым и застенчивым человеком.
Он работал литейщиком чугуна. Очень любил животных и почти не расставался со своей любимой кошкой.
Любимица постоянно сидела у Луи на руках, уютно устроившись в спадающих космах бороды мужчины.
Люди о нем знают благодаря сохранившимся с тех лет фотографиям и открыткам с его изображением.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__