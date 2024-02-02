Луи Кулон — уникальный дед, у которого в бороде жили кошки

Луи Кулон родился 26 февраля 1826 года в Ванденессе (Ньеве). Он работал чугунным формовщиком на фабрике Фори в Монлюсоне.

Вероятно, он имел бы вполне обыкновенную, ничем не примечательную жизнь, если бы не одна удивительная физиологическая особенность.

Уже в 12 лет мальчик был вынужден начать бриться и делать это довольно часто.

На самом деле щетина отрастала так быстро, что к 14 годам Кулон был обладателем 50-сантиметровой бороды.

Со временем Луи перестал так фанатично удалять растительность с лица, и борода невероятной длины стала лишь вопросом времени.

Короче, в итоге, человек 14 лет от роду "забил" на это дело и бороду стал отращивать.

Она доросла до длины в 330 см, а может, и больше: когда ее замеряли, в ней было именно столько.

Это измерение состоялось в мае 1904. Умер дед только в 1916, то есть, борода, видимо, за эти годы еще подросла.

В Книгу рекордов Гиннеса он не попал только по той причине, что тогда такие рекорды не фиксировались.

Тот, кто внесен в Книгу, имел бороду на 60 см меньше.

В общем, дед был легендарный, веселый, трудолюбивый, очень скромный и героический.

Еще он любил кошек, и они правда часто спали в его бороде, а кошки в бороде плохого человека ни за что спать не будут.

Книга рекордов Гиннеса была впервые опубликована в 1955 году, именно поэтому Луи не смог попасть в нее.

Если бы это все же случилось, то до сегодняшнего дня он оставался бы рекордсменом, достижение которого никто не переплюнул.

В номинации «обладатель самой длинной бороды» сейчас там записан человек, который и в подметки не годится Кулону.

Ведь его лицевая шевелюра на целый метр короче. Это священнослужитель сикхов Сарван Сингх. В его культуре запрещено стричь бороды.

Мужчины носят их, подвязав к подбородку или груди. И даже при том, что его растительности не касались ножницы, длина бороды Сингха составляет два метра тридцать семь сантиметров.

История говорит, что Луи Кулон, несмотря на свою популярность, оставался простым и застенчивым человеком.

Он работал литейщиком чугуна. Очень любил животных и почти не расставался со своей любимой кошкой.

Любимица постоянно сидела у Луи на руках, уютно устроившись в спадающих космах бороды мужчины.

Люди о нем знают благодаря сохранившимся с тех лет фотографиям и открыткам с его изображением.