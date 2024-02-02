Тысячи жителей Торонто остались без электричества из-за наглого енота

В компании Toronto Hydro One утверждают, что на территорию энергоконцерна сумел прокрасться енот, после чего животное "вошло в контакт с оборудованием".

Неизвестно, устроило ли такое объяснение тысячи разгневанных жителей Торонто, которые неожиданно остались без электроэнергии в разгар буднего дня.

Впрочем, уже через несколько часов в Toronto Hydro One заявили, что работа электростанции была восстановлена в полном объёме, однако в некоторых районах города всё ещё могут наблюдаться перебои с подачей электроэнергии.