Жительницу Великобритании посадили на два года после попытки открыть дверь самолета в воздухе

18:00 2024-02-02
Жительницу Великобритании посадили на два года после попытки открыть дверь самолета в воздухе

26-летняя пассажирка Хлоя Хейнс летела из лондонского аэропорта Стэнстед в турецкий Даламан в июне 2019 года.

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и в какой-то момент пожелала выйти из салона, где сидели 206 пассажиров, наружу.

Члены экипажа и попутчики вынуждены были предпринимать экстренные меры, чтобы остановить Хлою.

Она выкрикивала: «Я хочу умереть, я убью вас всех!»

Гендиректор Jet2.com и Jet2holidays Стив Хипи заявил, что это был «самый серьезный случай нарушения правил поведения пассажиров», с которым компании доводилось сталкиваться, поэтому госпоже Хейнс запретили летать этой авиакомпанией.

Из-за поступка женщины пассажирский авиалайнер сопровождали два истребителя Королевских ВВС, поскольку ее действия были расценены как попытка теракта.

Jet2 выставил Хлое Хейнс счет на 110 тысяч долларов за «крайне деструктивное поведение», из-за которого пришлось прервать полет.

Судья Челмсфордского королевского суда принял к сведению данные экспертизы, которая установила, что Хейнс смешивала некие «лекарства» с алкогольными напитками, в результате чего не способна была контролировать собственные действия.

Хлоя признала себя виновной. Ее адвокат пытался добиться смягчения приговора, сообщив, что женщина четыре раза в неделю посещает собрания анонимных алкоголиков и прекратила употреблять спиртное.

«Она была не просто пьяна, она плохо себя чувствовала», — заявил на суде адвокат Хейнс.

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