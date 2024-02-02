Бесподобный жук-голиаф: 100 г тяжёлой брони сбивают человека с ног при столкновении

Ничего необычного - просто африканский жук размером с пирожок.

Всего таких гигантов насчитывают аж пять видов. Все они живут в различных частях экваториальной Африки. В теплоте, влажности и продовольственном изобилии насекомые растут как на дрожжах.

Длина самых крупных жуков от головы до попки может превышать 12 сантиметров, а масса — 100 граммов! Для сравнения: домовые мыши весят в три раза меньше.

Это одно из самых крупных насекомых на планете! Его северному собрату, майскому жуку, только и остаётся, что мечтать о таких габаритах!

Впрочем, похвастать размерами могут только самцы. Самки, конечно, тоже не малышки, но по параметрам своим кавалерам они заметно уступают.

С одной стороны, большой размер — это большое преимущество. Естественных врагов у голиафа нет — съесть такого жучару крайне сложно, особенно когда он с головы до ног закован в хитиновые латы.

И вообще, со своими габаритами голиаф превращается в боевой снаряд, авария с которым лоб в лоб может сбить с ног.

Но летать с такими габаритами проблематично. Во-первых, прежде чем взмыть в небо, жуку нужно повысить температуру тела.

Голиаф каждый раз прогревает свою тушку до 25-35 градусов. Так как тело у жука большое, то и греть его приходится долго.

Несмотря на свои размеры, жуки-голиафы проводят всю свою жизнь на деревьях и почти никогда не спускаются на землю.

Во-вторых, для полёта требуется очень много сил. Поэтому рацион голиафа — кошмар диабетика.

Жуки жрут всё что имеет сладкий вкус, так как сахара в кратчайшие сроки обеспечивают бодрость духа и прилив сил.

Чаще в меню оказываются гнилые забродившие фрукты — их проще всего найти по запаху, но выпить свежевыжатого сока букаха тоже не против.

Самцы, обдолбавшись алкогольной кашей из забродивших бананов, улетают искать приключений на причинное место.

Самок они находят, как правило, по запаху: манящий аромат их половых феромонов разносится на огромные расстояния, приманивая парней со всего района.

Самки голиафов созревают не одновременно, поэтому часто к одной красотке вылетает целая бригада.

Голиафы — жуки гордые и соперников не терпят, потому между самцами всё время происходят фееричные драки.

Проигравшие ухажёры, протрезвев от полученных звездюлей, ретируются с поля боя, а победитель начинает заниматься девочкой.

Чтобы вы понимали — дело это непростое и очень ответственное. Половой аппарат жуков-голиафов устроен сложно, и если что-то не туда воткнуть — может выйти пренеприятнейший болезненный конфуз.

Поэтому действовать приходится осторожно, плотно прижав возлюбленную к дереву, чтобы она не делала лишних движений.

Спустя 2-4 недели после горячей ночи самка находит подходящее место, делает отверстия в земле и откладывает туда несколько яиц.

Вскоре из них появляются маленькие личинки. Питаются они различным растительным субстратом: прелой листвой и полуразложившейся древесиной.

Также не брезгуют каннибализмом, поедая братьев своих меньших.

В условиях тропического леса, где всегда жарко и влажно, за полгода личинка из беспомощной малявки превращается в гигантскую колбасу длиной до 15 сантиметров и весом до 110 грамм.

Жуки голиафы с их феноменальными размерами пользуются дикой популярностью среди коллекционеров.

Разводить гигантов — дело несложное: всё, что для этого нужно — тепло, влажность и огромная куча древесных отходов личинкам на корм.

Взрослые жуки с удовольствием поедают любые сладкие фрукты или даже варенье.

Так что при желании любой из вас может поселить жуков-гигантов прямо у себя дома.

Правда, стоят они как сбитый боинг: цена одной личинки колеблется от 500 рублей до 20 тысяч.