Учёные: употребление энергетиков приводит к психическим расстройствам

Учёные пришли к выводу, что взрослый человек не должен употреблять больше 400 миллиграммов кофеина в сутки, однако пьющие энергетики люди зачастую превышают эту дозу.

Кроме того, содержащиеся в энергетиках кофеин и таурин могут провоцировать психические расстройства, в том числе синдром дефицита внимания и гиперактивность, панические атаки и депрессию.

Чрезмерно частое употребление энергетиков нарушает циклы сна и бодрствования, из-за чего у человека существенно ухудшаются мыслительные способности.