Учёные: употребление энергетиков приводит к психическим расстройствам

18:06 2024-02-02
Учёные: употребление энергетиков приводит к психическим расстройствам

Диетологи и психиатры советуют воздержаться от злоупотребления тонизирующими напитками.

Учёные пришли к выводу, что взрослый человек не должен употреблять больше 400 миллиграммов кофеина в сутки, однако пьющие энергетики люди зачастую превышают эту дозу.

Кроме того, содержащиеся в энергетиках кофеин и таурин могут провоцировать психические расстройства, в том числе синдром дефицита внимания и гиперактивность, панические атаки и депрессию.

Чрезмерно частое употребление энергетиков нарушает циклы сна и бодрствования, из-за чего у человека существенно ухудшаются мыслительные способности.

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