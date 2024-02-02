В Минске студент хотел сходить на свидание в театр, но потерял крупную сумму

В отдел милиции пришёл один из студентов минских вузов, который сообщил, что его обокрали кибермошенники. Дело было так: парень познакомился с девушкой в соцсетях, и после непродолжительного общения та предложила ему сходить в театр.

Та же девушка прислала студенту ссылку для покупки билетов, однако после их оплаты с карты парня списали 680 рублей. Пострадавший рассказал о проблеме той же девушке, после чего она дала ему контакты "оператора банка".

Парень связался с подставным "сотрудником банка", который порекомендовал ему оплатить билеты другой карточкой. Студент внял совету и потерял ещё больше денег.